В МИД выразили надежду на расширение присутствия африканских СМИ в России

МИД: РФ рассчитывает на рост присутствия африканских СМИ в стране

Москва рассчитывает на расширение присутствия африканских средств массовой информации в России, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, крайне важно доносить до широкой аудитории объективную картину событий, происходящих в России, в Африке и в мире.

Довгаленко добавила, что Москва поможет Африке укрепить свои позиции как самостоятельного центра силы.

До этого в МИД заявили, что Россия в мае передаст безвозмездную продовольственную помощь Буркина-Фасо и планирует завершить процедуры по гуманитарной помощи Нигеру.

В МИД отметили, что в декабре Россия отправила 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве, в январе — 29,4 тыс. тонн дизельного топлива в Центральноафриканскую Республику.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что поставки гуманитарной помощи государствам осуществляются по линии Всемирной продовольственной программы ООН за счет взносов Российской Федерации.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.