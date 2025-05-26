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На Западе объяснили, почему в США не хотят говорить о поставках оружия Украине

WP: США считают, что заявление о передаче оружия Украине сорвет переговоры с РФ
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Capt. Adan Cazarez/U.S. Army

Администрация президента США Дональда Трампа не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине из-за риска срыва мирных переговоров. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник.

«Администрация Трампа, похоже, не хочет делать серьезные заявления о поставках оружия Киеву, полагая, что это может сорвать переговоры», — говорится в сообщении.

В Белом доме считают, что информация о передаче ПВО Patriot Украине может разозлить российское правительство.

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine заявил, что многие самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены из-за «дружественного огня» своей же системы противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь американский журнал National Interest заявил о беспомощности ВСУ перед новейшим сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160М. В издании говорится, что использование российскими военными этих самолетов начнется, как только будет налажено их массовое производство, и оно окажет огромное влияние на исход украинского конфликта.

Ранее Зеленский упрекнул США в том, что они не передают Украине средства ПВО.

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