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В США сообщили, что украинская система ПВО уничтожает свои же самолеты

MWM: ВСУ несут значительные потери самолетов из-за собственной ПВО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Многие самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены из-за «дружественного огня» своей же системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта», — говорится в публикации.

Также автор статьи заявил о сложностях, которые испытывают ВСУ с перехватом российских беспилотников «Герань» из-за нехватки истребителей.

Кроме того, в публикации приводятся слова украинских летчиков, которые заявляют, что американские истребители F-16, которые находятся на вооружении ВСУ, менее боеспособны, по сравнению с российскими Су-27, и значительно уступают в силе и военной мощи Су-30СМ и Су-35.

До этого американский журнал National Interest заявил о беспомощности ВСУ перед новейшим сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160М. В издании говорится, что использование российскими военными этих самолетов, как только будет налажено их массовое производство, окажет огромное влияние на исход украинского конфликта.

Ранее в США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160.

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