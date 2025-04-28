Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о беспомощности ВСУ перед новейшим российским бомбардировщиком

TNI: Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M
close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, Ту-160М имеет абсолютно новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения, включающие крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал».

При этом новая версия бомбардировщика сохранила все преимущества оригинального Ту-160, который сейчас эффективно применяется российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Как указали в публикации, этот мощнейший «грузовик» подавляет любую оборону.

До этого американское издание 19FortyFive одним словом описало Ту-160, назвав его «незаменимым».

В публикации уточняется, что на борт российского бомбардировщика помещается до 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. Дальность его полета без дозаправки составляет 12 тыс. км. Самолет благодаря своему внешнему виду получил название «Белый лебедь».

По данным из открытых источников, Ту-160 является самым тяжелым, скоростным и мощным боевым самолетом в мире. Запуск производства его модернизированной версии — Ту-160М — развернули по указу президента России Владимира Путина.

Ранее российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами