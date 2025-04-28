TNI: Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, Ту-160М имеет абсолютно новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения, включающие крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал».

При этом новая версия бомбардировщика сохранила все преимущества оригинального Ту-160, который сейчас эффективно применяется российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Как указали в публикации, этот мощнейший «грузовик» подавляет любую оборону.

До этого американское издание 19FortyFive одним словом описало Ту-160, назвав его «незаменимым».

В публикации уточняется, что на борт российского бомбардировщика помещается до 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. Дальность его полета без дозаправки составляет 12 тыс. км. Самолет благодаря своему внешнему виду получил название «Белый лебедь».

По данным из открытых источников, Ту-160 является самым тяжелым, скоростным и мощным боевым самолетом в мире. Запуск производства его модернизированной версии — Ту-160М — развернули по указу президента России Владимира Путина.

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