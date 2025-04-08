Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский упрекнул США в том, что они не передают Украине средства ПВО

Зеленский: у США очень много ЗРК Patriot, но они не делятся ими с Украиной
close
Alina Smutko/Reuters

США располагают большим количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако не передают их Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, пишет ТАСС.

«Системы Patriot США могут передать, в наличии имеют очень много. Это была бы лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев направил соответствующие сигналы своим союзникам, рассчитывая получить от них дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский отметил, что вопросы поставок Украине средств ПВО и другого вооружения будут обсуждаться на заседании в формате «Рамштайн», которое состоится 11 апреля в Брюсселе и, вероятно, впервые пройдет без участия представителей США.

6 апреля Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них, но не используемые системы Patriot. Он подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты с союзниками, но не были реализованы, необходимо активизировать. Украинский лидер особо отметил необходимость двусторонней работы с США в области ПВО, подчеркнув важность вклада Вашингтона в предотвращение российских ракетных ударов. Он указал на связь укрепления противовоздушной обороны Украины с усилением ее дипломатических позиций.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран Североатлантического альянса позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами