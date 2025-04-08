Зеленский упрекнул США в том, что они не передают Украине средства ПВО

Зеленский: у США очень много ЗРК Patriot, но они не делятся ими с Украиной

США располагают большим количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако не передают их Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, пишет ТАСС.

«Системы Patriot США могут передать, в наличии имеют очень много. Это была бы лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев направил соответствующие сигналы своим союзникам, рассчитывая получить от них дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский отметил, что вопросы поставок Украине средств ПВО и другого вооружения будут обсуждаться на заседании в формате «Рамштайн», которое состоится 11 апреля в Брюсселе и, вероятно, впервые пройдет без участия представителей США.

6 апреля Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них, но не используемые системы Patriot. Он подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты с союзниками, но не были реализованы, необходимо активизировать. Украинский лидер особо отметил необходимость двусторонней работы с США в области ПВО, подчеркнув важность вклада Вашингтона в предотвращение российских ракетных ударов. Он указал на связь укрепления противовоздушной обороны Украины с усилением ее дипломатических позиций.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран Североатлантического альянса позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.