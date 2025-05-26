Стало известно, когда Путин проведет заседание набсовета «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин 27 мая проведет заседание набсовета «Россия – страна возможностей», будут подведены итоги работы, участие примут приглашенные участники проектов президентской платформы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В публикации подчеркивается, что в рамках мероприятия подведут итоги работы платформы за семь лет.

На встрече также будут присутствовать участники проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» из разных регионов страны.

Семь лет назад появилась президентская платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ), созданная для поддержки талантов и социальных лифтов по всей стране. За это время в ее проектах приняли участие более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран мира, а вера россиян в возможность самореализации молодежи выросла с 37% до 82%. О ключевых проектах, достижениях и влиянии РСВ на общество — в материале «Газеты.Ru».

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