На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Путин проведет заседание набсовета «Россия – страна возможностей»

Путин 27 мая проведет заседание набсовета «Россия – страна возможностей»
close
РИА Новости

Президент России Владимир Путин 27 мая проведет заседание набсовета «Россия – страна возможностей», будут подведены итоги работы, участие примут приглашенные участники проектов президентской платформы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В публикации подчеркивается, что в рамках мероприятия подведут итоги работы платформы за семь лет.

На встрече также будут присутствовать участники проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» из разных регионов страны.

Семь лет назад появилась президентская платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ), созданная для поддержки талантов и социальных лифтов по всей стране. За это время в ее проектах приняли участие более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран мира, а вера россиян в возможность самореализации молодежи выросла с 37% до 82%. О ключевых проектах, достижениях и влиянии РСВ на общество — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стартовала образовательная программа «Мастерская новых медиа» для пиар-специалистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами