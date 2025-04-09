Стартовала образовательная программа «Мастерская новых медиа» для пиар-специалистов

В Москве стартовала образовательная программа «Мастерская новых медиа» для специалистов по связям с общественностью. Об этом сообщает пресс-служба программы.

Отмечается, что в ней поучаствуют 78 пиар-специалистов из 31 региона России и Германии. Конкурс на обучение составил более 30 человек на место. Среди участников — руководители пресс-служб, сотрудники PR и GR направлений крупных госкомпаний, госкорпораций и коммерческих организаций. Лидерами по числу участников стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Архангельская и Ростовская области.

Наставниками «Мастерской новых медиа» стали заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, политолог Глеб Кузнецов и президент коммуникационной группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская.

«Выпускники «Мастерской новых медиа» – опытные медиатехнологи, управленцы в медиа и пиаре, те, кто управляет информационным полем и повесткой, создает масштабные медиапроекты. Конкурс на программу «Связи с общественностью» в этом году – высочайший. Из 2,5 тыс. заявок отобрали лучших», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

По его мнению, «Сенеж» поможет участникам флагманской программы еще больше раскрыть свой потенциал и войти в крупнейшее медиасообщество единомышленников.

В рамках первого модуля обучения участники обсудят пиар как инструмент управления повесткой. В программе запланированы встречи с более чем 80 экспертами отрасли, среди которых генеральный директор «Института развития интернета» Алексей Гореславский, писатель и продюсер Александр Цыпкин, медиатехнолог Георгий Лобушкин, эксперт в сфере коммуникаций Петр Лидов и другие.

Как отметила заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, задачи, которые сегодня встают перед государством в информационном поле, можно решить только вместе.

«Поэтому выпускники Мастерской объединены в сообщество, за счет командной работы, совместного развития и обучения друг об друга и формируется результат. Уже во время обучения участники объединятся в команды и проработают коммуникационные стратегии для различных отраслей», — сказала она.