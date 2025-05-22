Семь лет спустя: как платформа «Россия — страна возможностей» меняет жизни миллионов

Семь лет назад появилась президентская платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ), созданная для поддержки талантов и социальных лифтов по всей стране. За это время в ее проектах приняли участие более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран мира, а вера россиян в возможность самореализации молодежи выросла с 37% до 82%. О ключевых проектах, достижениях и влиянии РСВ на общество — в материале «Газеты.Ru».

Создание платформы: старт социальных лифтов

В октябре 2017 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко представил первую концепцию платформы «Россия — страна возможностей». Инициатива, созданная по поручению президента РФ Владимира Путина для развития социальных лифтов в нашей стране, объединила более 10 проектов для школьников, студентов и управленцев с целью обеспечить равные возможности для всех россиян, независимо от возраста, профессии или региона проживания.

Уже в марте 2018 года, накануне первого форума платформы, президент России в послании Федеральному собранию подчеркнул: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед».

22 мая 2018 года указом Владимира Путина была учреждена автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей». Ее миссия, актуальная и сегодня, звучит так: «Создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого». Президент лично возглавил Наблюдательный совет платформы, что подчеркнуло значимость проекта для государства.

Результаты работы: миллионы судеб, изменившихся к лучшему

За семь лет платформа реализовала более 60 проектов, олимпиад и конкурсов. Среди них — «Лидеры России», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал», Международный строительный чемпионат и другие. А победители и финалисты проектов получили самые разные возможности для развития, например, поступление в престижный вуз, стажировка и трудоустройство в лучших компаниях России, образовательный грант, возможность реализовать свой проект, поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны, отправиться в путешествие по России или создать свою команду единомышленников. Среди выпускников платформы — люди от 5 до 108 лет, семейные династии, 5 губернаторов, 6 заместителей федеральных министров, 25 депутатов Госдумы и сенаторов, а также 32 иностранца, получивших российское гражданство.

Статистика впечатляет:

• 25 миллионов человек стали частью проектов платформы;

• 82% россиян (по данным ВЦИОМ на февраль 2025 года) верят, что у молодежи есть шанс на самореализацию — в 2017 году таких было лишь 37%;

• 42% граждан уверены в том, что РСВ действительно дает возможности для самореализации (в 2018 году — 21%);

• 43% граждан осведомлены о деятельности платформы (рост с 29% в 2018 году);

• 66% россиян хотят, чтобы их дети или внуки участвовали в проектах РСВ.

«Лидеры России»: социальный лифт для управленцев

Первый и главный проект платформы, созданный в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина, стал мировым феноменом. За пять сезонов на конкурс зарегистрировались более одного миллиона человек из 150 стран. Возможности, которые получают участники и победители, впечатляют: работа с наставниками из числа лучших управленцев страны, грант на образование в одном из российских вузов в размере одного миллиона рублей и включение в программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

За семь прошедших лет конкурс стал действенным социальным лифтом. Достаточно сказать, что более 600 его участников получили назначения на управленческие позиции, и среди них — 5 губернаторов, 6 заместителей федеральных министров, 25 депутатов Госдумы и сенаторов РФ, главы 10 российских городов и муниципалитетов. Кроме того, более 200 построили карьеру в корпоративном секторе, а 32 иностранных победителя решили связать свое будущее с Россией и получили гражданство.

Успех «Лидеров России» вдохновил другие страны: с 2019 года в Азербайджане фактически по франшизе проводится конкурс «Юкселиш», а в 2025 году при поддержке РСВ стартовал кадровый конкурс «Команда Абхазии».

Ключевые проекты платформы РСВ

Запущенный лично Владимиром Путиным в 2023 году конкурс «Это у нас семейное» стал самым народным проектом платформы, призванным показать, «какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 300 финалистов конкурса со всей страны отправились в большие семейные путешествия по России, а 32 семьи-победительницы получили по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

close Россия — страна возможностей/VK

С момента создания в феврале 2019 года Мастерской управления «Сенеж» на площадке этого современного круглогодичного образовательного центра уже прошли обучение более 180 000 участников из всех 89 регионов России и более чем 120 стран мира, здесь проводится свыше 520 образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие управленческих компетенций у молодых специалистов, действующих и будущих лидеров, включая финалистов и победителей проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ежегодно количество образовательных программ и проектов «Сенежа» увеличивается, появляются новые направления, но при этом развиваются и флагманские образовательные программы Мастерской, такие как, «Мастерская новых медиа», «Женщина-лидер», «Наставничество», «Лидерство в медицине», «Профессионалитет» и многие другие.

Проект «ТопБЛОГ» помогает расти и развиваться качественным блогам с социально-полезным контентом в актуальных социальных сетях с 2020 года, объединив более 230 тысяч человек из 89 регионов России и более 50 стран мира. По итогам реализации четырех сезонов проекта (2020–2024 гг.) более 170 тысяч человек получили возможность пройти образовательную программу проекта «ТопБЛОГ» и прокачать свои навыки ведения социальных сетей, более 400 авторов контента приняли участие в блог-турах по 17 регионам России, с хештегом #ТопБЛОГ выпущено более трех миллионов постов с охватом более двух миллиардов.

Уже более 300 тысяч представителей педагогического сообщества со всей России стали частью проекта «Флагманы образования» платформы «Россия — страна возможностей». Это проект для профессионального развития педагогов, студентов педагогических специальностей и управленцев в образовании. 135 выпускников конкурса включены в кадровый резерв Минпросвещения России. После конкурса участники остаются в орбите «Флагманов образования» и продолжают использовать возможности проекта.

Всероссийский конкурс проектов «Моя страна — моя Россия» проводится для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона. За время проведения к конкурсу присоединились более 430 000 участников. Благодаря их инициативности и поддержке экспертов — а их уже 11 000 по всей стране — реализовано свыше 100 000 проектов, меняющих облик регионов на местах.

Национальная «Премия «Россия — страна возможностей» учреждена по поручению президента России, чтобы находить, отмечать и поддерживать россиян, реализующих и создающих возможности в различных сферах жизни, тех, кто вносит свой вклад в развитие общества и является примером для других. Уже в первом сезоне, в 2024 году, в конкурсе приняли участие более 33 000 человек из 28 стран, а в народном голосовании — более 220 000.

Проект «Профразвитие» — для тех, кто уже готов реализовываться профессионально, Его участники выбирают интересующие стажировки и составляют резюме, проходят тестирование и получают оценку компетенций, выполняют тестовые задания от работодателей и презентуют себя на интервью с HR-специалистами. В проекте уже приняли участие более 125 000 человек, более 60 000 получили индивидуальные рекомендации по развитию, свыше 2000 стали победителями и финалистами. Проведено более 2000 собеседований, а 475 участников получили реальные приглашения на стажировки.

«Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» поддерживает лидеров уличной культуры и спорта, популяризирует современное искусство, творчество и ЗОЖ среди молодежи, активно вовлекает иностранных граждан в российскую культурную среду. С 2023 года в ней приняли участие более 86 000 человек из 110 стран мира. Соревнования проходят по 11 направлениям — от танцев и граффити до паркура и воркаута.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — масштабный образовательный проект, объединяющий лучших студентов со всей России.

Всероссийская студенческая олимпиада для формирования кадров. Уже 1,4 миллиона студентов из 1330 вузов и филиалов приняли участие в соревнованиях по 119 предметным направлениям, более 25 000 из них получили право на льготное поступление в ведущие университеты страны.

Проект «Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» — это командные инженерные соревнования для выявления, поддержки и развития талантливых школьников и студентов, способных решать сложные технологические задачи современности. С 2019 по 2024 год участие в проекте приняли более 295 000 человек. Благодаря олимпиаде свыше 5 000 школьников поступили в ведущие вузы страны по льготе.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — один из главных проектов по привлечению талантливой молодежи в компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, строительной, атомной и других отраслей. На сегодняшний день в нем приняли участие более 81 000 человек из 89 регионов России и 8 стран мира, было представлено 250 инженерных кейсов от 170 компаний-партнеров, 34% предложенных участниками решений были внедрены в реальное производство. Каждый третий студент получил приглашение на практику или стажировку, а 42% молодых специалистов — новое назначение в своей компании.

close Проектные команды работали над новыми инициативами, критериями их эффективности и отбора участников. Рассматривали механизмы вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, а также форматы продвижения конкурсов и инициатив. Пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей»

«Программа развития «Другое дело» — это онлайн-проект по вовлечению граждан в социально значимые активности с системой поощрения — стажировками, образовательными программами, путешествиями и призами от партнеров. К проекту уже присоединились 6,9 млн участников, которые выполнили 12 млн заданий из различных категорий. У проекта более 600 партнеров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании.

«Территория новых возможностей» — это площадка по реализации проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Она направлена на поддержку активных граждан Донбасса и Новороссии, создание условий для их самореализации и вовлечение молодежи в созидательные инициативы. С момента запуска в проектах приняли участие свыше 50 000 человек, в четырех регионах прошло 897 очных мероприятий с участием более 41 000 человек, в том числе — 763 информационно-просветительских события, 72 патриотических мероприятия, 55 социальных акций и 7 региональных слетов.

Всероссийский конкурс «Начни игру» — платформа для поиска и развития талантов в игровой индустрии России и поддержки отечественных разработчиков. С 2022 года в проекте приняли участие более 240 000 человек, было представлено 278 игровых проектов, 15 из которых вышли в релиз. Одним из ключевых событий стал крупнейший в России геймджем, объединивший 1500 участников. В 2025 году конкурс преобразован в Мастерскую дизайна впечатлений и искусственного интеллекта в «Сенеже».

«Когда прокачан крутейшими экспертами»

«Газете.Ru» удалось пообщаться с участниками различных программ платформы РСВ, для многих из которых, по их признанию, это стало судьбоносным.

Мария Жафярова в 2023 году попала в Мастерскую управления «Сенеж» и во время обучения на проекте «Профессионалитет» была назначена министром образования Новосибирской области. Сегодня она не просто руководитель, а «архитектор» образовательной экосистемы области. Она рассказала «Газете.Ru», что по результатам обучения в «Сенеже» стала очень квалифицированным заказчиком. «Когда прокачан крутейшими экспертами в части цели, сути и механики реализации федерального проекта «Профессионалитет», ставить задачу, разрабатывать технологию ее реализации и получать достоверную обратную связь от региональной системы образования куда как проще», — уверена министр образования Новосибирской области. Вероятно, в том числе и поэтому, считает она, Новосибирская область в этом году выиграла еще шесть образовательно-производственных кластеров.

Никита Россов из Иркутской области до того, как переехал в деревню и решил заняться производством сыра, работал видеооператором. В 2022 году он стал победителем конкурса с проектом «Сыроварня Милаша» в XIX сезоне в номинации «Моя гордость. Моя малая Родина». Он рассказал «Газете.Ru», что сначала в успех фермы никто в Иркутской области не верил, поскольку предлагаемый формат агротуризма выглядел для региона экзотическим. Но после его победы в конкурсе отношение к предприятию кардинально изменилось.

«Конкурс прежде всего дал нам очень хорошее информационное освещение, про нас писал губернатор Иркутской области. И вот тогда узнаваемость предприятия в регионе вышла на другой уровень, к нам начали привозить на ферму делегации», — вспоминает Никита Россов, превративший за три года маленькую семейную кухню в профессиональную сыроварню, производящую более 3,6 тонны сыра в год. Предприятие полностью работает на импортозамещение, всего в ассортименте более 18 видов сыра. Сыровары активно сотрудничают с гидами, привлекая туристов гастрономическими путешествиями. Кроме того, заканчивается строительство ангара, идея которого, по словам Никиты Россова, сначала родилась на бумаге именно благодаря платформе РСВ, а потом поддержана грантом Минсельхоза.

close Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия – страна возможностей» в Москве, 15 марта 2018 года Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В семейной династии полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное» медицинских работников Кокутенко — Лебедевых из Нальчика — 21 представитель, их общий трудовой стаж насчитывает около 580 лет. Папа Василий работал в органах внутренних дел более 30 лет, а мама Елена — главный врач детского республиканского санатория. Она вместе с детьми активно занимается исследованием родословной своей семьи Кокутенко — Лебедевых, изучает истории ветеранов Великой Отечественной войны своей семьи, а на месте работы создала музей-летопись и экспозицию времен СССР.

«Когда мы дошли до полуфинала и проявляли себя как команда, то были очень счастливы, что находимся в этом проекте. Особенно для нас было важно и ценно, что с нами наше старшее поколение, наши родители, наравне с нами принимали участие во всех этапах и проявляли себя очень активно. И, конечно, наши дети в этом конкурсе удивили, поразили своей самостоятельностью, своей ответственностью», — вспоминает Елена Кокутенко, признаваясь, что в семье с любовью вспоминают все моменты, которые им удалось благодаря конкурсу вместе пережить.

Она рассказала «Газете.Ru», что конкурс очень повлиял и на формирование у детей гражданской позиции, которую они активно транслируют. Так, шестнадцатилетний Даниил в этом году стал победителем в конкурсе Бессмертного полка «Освободители Европы».

Студенты магистратуры РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Иван и Дарья Тучковы из Москвы благодаря участию во Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал» стали семейной парой. Дарья Тучкова рассказала «Газете.Ru», что начала участвовать в олимпиаде еще на первом курсе, и хотя не выиграла, но поняла, что «это очень крутая атмосфера движения», и, главное, она помогает познакомиться с людьми, которые уже что-то знают в этой области.

«И вот на втором курсе уже мне удалось получить третье место, а мой тогда одногруппник, даже не молодой человек, побоялся участвовать в финале, но, увидев, что у меня получилось, замотивировался. И дальше мы вместе начали активно готовиться, обсуждать, что можно сделать, что можно улучшить. И вот как раз этот момент нас очень сильно сблизил», — признается она.

Кроме того, что Иван и Дарья получили ценный опыт работы в Агрохолдинге «СТЕПЬ», за время участия в проекте они успели доказать свой профессионализм. Иван стал золотым медалистом VI и VII сезонов по направлению «Агропромышленный комплекс (Агрономия)», а Дарья Тучкова стала бронзовым медалистом IV сезона, серебряным медалистом VI и VII сезонов по направлению «Агропромышленный комплекс (Агрономия)».

За семь лет платформа «Россия — страна возможностей» доказала, что социальные лифты в стране работают. Миллионы людей нашли свой путь благодаря образованию, конкурсам и поддержке наставников, а равные возможности стали реальностью, меняющей жизни.