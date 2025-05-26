В России призвали не злорадствовать над президентом Франции после полученной пощечины

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий призвал не злорадствовать над президентом Франции Эммануэлем Макроном, получившим от жены Брижит по лицу пощечину. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Парламентарий заявил каналу, что, хоть французский лидер недружественно относится к Российской Федерации, «в такой сложной ситуации может оказаться любой».
26 мая стало известно, что Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится французский президент. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.
Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон получает пощечину. Пресс-служба президента назвала произошедшее «супружеской ссорой».
Ранее польский политик заявил о наполеоновских планах Макрона.