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В Елисейском дворце прокомментировали эпизод с пощечиной Макрону

RMC: Елисейский дворец подтвердил, что Макрон получил пощечину от жены

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит. Об этом сообщает RMC.

Пресс-служба французского лидера назвала произошедшее «супружеской ссорой».

Тем временем близкий друг Макрона сообщил, что эпизод с пощечиной был моментом, когда политик с супругой позволили себе «немного подурачиться» перед началом турне.

26 мая стало известно, что Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Ранее польский политик заявил о наполеоновских планах Макрона.

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