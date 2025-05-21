На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский политик заявил о наполеоновских планах Макрона

Mysl Polska: Европа под руководством Макрона будет двигаться в пропасть
close
Ludovic Marin/Reuters

Польский политик Матеуш Пискорский в своей статье для портала Mysl Polska высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу в пропасть.

«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — сказано в материале.

По словам Пискорского, президент Франции в последние месяцы стал самым активным сторонником обострения конфликта на Украине. Он открыто отвергает любые дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. Более того, как отмечается в статье, Макрон фактически призывает к угрозе ядерной эскалации, заявляя о возможности размещения ядерных боеголовок в странах Центральной Европы.

19 мая Макрон провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после которого потребовал от российского лидера Владимира Путина согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее избранный президент Румынии рассказал о переживаниях Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами