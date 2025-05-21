Польский политик Матеуш Пискорский в своей статье для портала Mysl Polska высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу в пропасть.

«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — сказано в материале.

По словам Пискорского, президент Франции в последние месяцы стал самым активным сторонником обострения конфликта на Украине. Он открыто отвергает любые дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. Более того, как отмечается в статье, Макрон фактически призывает к угрозе ядерной эскалации, заявляя о возможности размещения ядерных боеголовок в странах Центральной Европы.

19 мая Макрон провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после которого потребовал от российского лидера Владимира Путина согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее избранный президент Румынии рассказал о переживаниях Макрона.