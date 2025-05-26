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Стало известно о планах ЕС возобновить контакты с Россией

Politico: президент Словении утверждает, что ЕС хочет вернуть контакты с Россией
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Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Евросоюз работает над восстановлением контактов с Россией. Об этом пишет Politico.

По ее словам, о планах ей сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как отметило издание, сама глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз уже предпринимает шаги в этом направлении.

В конце апреля директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников заявлял, что у Евросоюза нет желания разговаривать с Москвой, поэтому в России в настоящее время не видят необходимости настаивать на диалоге. Он отметил, что Брюссель никак не демонстрирует намерения наладить диалог.

Это подтвердила представитель Европейской комиссии Анита Хиппер, заявившая, что сейчас никаких контактов между ЕС и РФ не предвидится.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «воинственные лозунги», которые выкрикивают европейские политики в адрес Российской Федерации, не соответствуют позиции народов их стран.

Ранее спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Вячеслав Володин назвал Евросоюз «тюрьмой народов».

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