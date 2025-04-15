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Посольство РФ в Швеции подверглось акту вандализма

Неизвестные бросили перед посольством РФ в Швеции емкости с краской
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Holger.Ellgaard/Wikipedia

Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма. Об этом сообщили в Telegram-канале российского диппредставительства.

«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что диппредставительство уже проинформировало полицию Швеции о произошедшем. В МИД королевства была направлена нота с требованием исполнять обязанности согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отметили дипломаты.

В январе проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Мужчину задержала полиция. Какого-либо серьезного ущерба посольству не было нанесено.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.

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