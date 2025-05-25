Посольство РФ в Швеции подверглось нападению с помощью дрона

Неизвестные сбросили на здание посольства России в Швеции с помощью дрона емкость с краской. Об этом сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии.
«Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что подобные случаи нападения продолжаются на протяжении года. Диппредставительство неоднократно обращалось в МИД Швеции для урегулирования ситуации, однако результатов это не принесло, отметили в дипмиссии.
В апреле посольство России в Швеции подверглось еще одному акту вандализма. По данным диппредставительства, на асфальт перед центральным входом в служебное здание, а также перед жилым комплексом на ее территории были сброшены емкости с краской.
Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.