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В МИД РФ высказались о нападении на посольство в Швеции

Захарова: Швеция получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство России в Швеции. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Завтра Стокгольм получит ноту протеста. <...> Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее неизвестные сбросили на здание посольства России в Швеции с помощью дрона емкость с краской. По данным дипмиссии, оператором беспилотника была использована стеклянная емкость, которая могла нанести тяжелые увечья людям. В диппредставительстве отметили, что неоднократно обращались в МИД Швеции для урегулирования ситуации, однако результатов это не принесло.

В апреле посольство России в Швеции подверглось еще одному акту вандализма. По данным диппредставительства, на асфальт перед центральным входом в служебное здание, а также перед жилым комплексом на ее территории были сброшены емкости с краской.

Ранее суд вынес приговор по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

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