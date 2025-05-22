Принятие нового, 18-го, пакета санкций против России будет означать окончательное разрушение газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом на своей странице в соцсети X заявил французский политик Флориан Филиппо.

«(Глава Еврокомиссии .– прим. ред. )Урсула фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать окончательное разрушение газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»!», — подчеркнул он.

По словам французского политика, принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против России будет означать полный крах европейской промышленности.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее Лавров раскрыл истинные намерения ЕС по конфликту на Украине.