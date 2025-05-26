Криптоинвесторы раскритиковали ужин на приеме у Трампа за $1,7 млн

Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов оказался хуже еды в самолетах

Криптовалютные миллионеры, которые в среднем потратили более $1,7 млн на покупку мемкойнов президента США Дональда Трампа, были неприятно удивлены блюдами, поданными им на приеме по этому случаю. Присутствующие на ужине заявили, что эта еда оказалась хуже, чем подают в самолетах, пишет газета The Daily Telegraph (DT).

«Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался хуже, чем еда в самолете», — говорится в публикации.

Мероприятие прошло в гольф-клубе президента США в штате Вирджиния. По данным издания, гостям подали жареного палтуса с цитрусовым соусом и филе-миньон с подливкой деми-гляс на тарелках с логотипом Трампа. Однако внешний вид блюд и небольшое количество овощей разочаровали гостей. По словам одного из них, «единственным хорошим блюдом был хлеб с маслом».

18 января политик сообщил о запуске собственной криптовалюты — мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная — более $75.

Как сообщил 21 мая телеканал Newsmax, с момента запуска криптовалюты Трамп и его соратники заработали $324,5 млн в виде комиссионных от торгов.

Стоимость криптовалюты заметно выросла после того, как стало известно, что двести самых крупных держателей токена будут приглашены на эксклюзивный обед с Трампом.

Уточняется, что сейчас криптовалюта торгуется по $14,49, а вскоре после инаугурации президента 22 января стоила $44,28.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп выпустила свою криптовалюту и обвалила стоимость токена мужа.