На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Криптоинвесторы раскритиковали ужин на приеме у Трампа за $1,7 млн

Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов оказался хуже еды в самолетах
close
Evan Vucci/AP

Криптовалютные миллионеры, которые в среднем потратили более $1,7 млн на покупку мемкойнов президента США Дональда Трампа, были неприятно удивлены блюдами, поданными им на приеме по этому случаю. Присутствующие на ужине заявили, что эта еда оказалась хуже, чем подают в самолетах, пишет газета The Daily Telegraph (DT).

«Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался хуже, чем еда в самолете», — говорится в публикации.

Мероприятие прошло в гольф-клубе президента США в штате Вирджиния. По данным издания, гостям подали жареного палтуса с цитрусовым соусом и филе-миньон с подливкой деми-гляс на тарелках с логотипом Трампа. Однако внешний вид блюд и небольшое количество овощей разочаровали гостей. По словам одного из них, «единственным хорошим блюдом был хлеб с маслом».

18 января политик сообщил о запуске собственной криптовалюты — мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная — более $75.

Как сообщил 21 мая телеканал Newsmax, с момента запуска криптовалюты Трамп и его соратники заработали $324,5 млн в виде комиссионных от торгов.

Стоимость криптовалюты заметно выросла после того, как стало известно, что двести самых крупных держателей токена будут приглашены на эксклюзивный обед с Трампом.

Уточняется, что сейчас криптовалюта торгуется по $14,49, а вскоре после инаугурации президента 22 января стоила $44,28.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп выпустила свою криптовалюту и обвалила стоимость токена мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами