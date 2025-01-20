Мелания Трамп выпустила свою криптовалюту и обвалила стоимость токена мужа

Супруга следующего президента США Дональда Трампа Мелания вслед за мужем запустила свою криптовалюту — мемкоин (криптовалюта, возникшая на основе интернет-мема) $MELANIA. Об этом она написала в соцсети Truth Social.

Как сообщают СМИ, в течение получаса с момента запуска капитализация валюты будущей первой леди составила около $4 млрд. Ее приобрели около 20 тыс. инвесторов. В то же время стоимость валюты Трампа обвалилась на 60%.

17 января политик сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. Как отметил Axios, неожиданный запуск его криптовалюты, приуроченный к «криптовалютному балу», проведенному Трампом для представителей криптоиндустрии в Вашингтоне, вызвал сенсацию. За ночь стоимость монеты, позиционируемой как «единственный официальный мемкоин Трампа», выросла более чем на 600%, достигнув цены около $32.

Ранее модные дома стали отказываться предоставлять наряды Мелании Трамп.