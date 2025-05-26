В Кремле рассказали о работе по меморандуму с Украиной

Песков: работа над меморандумом по урегулированию на Украине продолжается

Работа над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине, включающем прекращение огня, продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока не передан, работа продолжается. Это серьезный проект, требует тщательной выверки и подготовки», — сказал представитель Кремля.

19 мая президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Глава государства отметил, что этот документ включит в себя ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и прекращение огня на определенное время в случае достижения договоренностей.

24 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия в ближайшие дни направит Украине свои предложения в рамках меморандума по урегулированию. По его словам, работа над документом подходит к завершающей стадии.

Косачев подчеркнул, что на текущем этапе разглашать детали меморандума не станут. Он пояснил, что этот процесс требует максимальной осторожности.

Ранее в США спрогнозировали сроки завершения конфликта на Украине.