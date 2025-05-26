Власти Армении заявили, что не хотят новой войны с Азербайджаном

Пашинян: новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет

Новой войны между его страной и Азербайджаном не будет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме Yerevan Dialogue.

По словам политика, он верит в то, что, несмотря на все споры и провокации, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет.

«Будет мир, и это кажется мне в высшей степени очевидным», — подчеркнул премьер.

Также Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон Армении, если Конституционный суд республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

В апреле армянский премьер заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу ОБСЕ.

13 марта армянский МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из Конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

Ранее в России оценили уровень «укранизации» в Армении.