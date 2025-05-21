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Лавров оценил уровень «укранизации» в Армении

Лавров: в Армении нет признаков украинизации, там не запрещают русский язык
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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Армении нет признаков украинизации, поскольку в стране нет законов, притесняющих русский язык и русскоязычных людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает РИА Новости.

«Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении. Армения наш союзник, наш друг. Армения не объявляет вне закона русский язык, русскую культуру, не лишает законных прав этнических русских и тех, кто просто хочет разговаривать на русском языке», — заявил он.

По словам Лаврова, ни в одной стране не может быть запрета на какой-либо язык, если на нем говорят жители этого государства. Министр отметил, что в Армении нет запрета на азербайджанский язык, а в Азербайджане не запрещен по конституции армянский язык, при этом на Украине русский язык запрещен.

До этого глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в школах Украины невозможно, так как это нарушает нормы Европейского союза. Он отметил, что подобная норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление страны в ЕС.

Ранее украинский актер призвал бить детей за использование русского языка.

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