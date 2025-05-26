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Санкции против России могут стать предметом переговоров

РИА Новости: санкции против России могут стать предметом переговоров
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«Газета.Ru»

Санкции стран Запада против Российской Федерации на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса. Об этом заявил в интервью РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, все будет зависеть от хода переговоров, но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс, отметил собеседник агентства.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса после проведения обмена пленными.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле продолжаются закулисные переговоры между Россией и Украиной.

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