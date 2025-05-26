Нардеп Рудик понадеялась, что США перейдут от слов к действиям в отношении России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Кира Рудик выразила надежду, что Соединенные Штаты изменят свое отношение к России и перейдут от слов к действиям. В эфире телеканала Sky News она напомнила, что Киев выполнил все требования Вашингтона и ждет поддержки.

Депутат напомнила, что Украина подписала сделку по редкоземельным металлам, согласилась на временную остановку огня, участвовала в переговорах в Стамбуле с российской делегацией. Соединенные Штаты должны перейти от слов к действиям, считает политик.

«Поэтому мы надеемся, что президент Трамп, обещавший мир посредством силы, перестанет умиротворять Россию, надеяться и играть с иллюзией, что Россия готова к переговорам. [Нужно] начать оказывать большую военную поддержку Украине и в то же время [давить] на Россию с помощью дополнительных санкций в сфере экономики. И Европа должна поддержать Соединенные Штаты в этом вопросе», — заявила Рудик.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Ранее конгрессмен призвал США и союзников вооружать Украину «до зубов».