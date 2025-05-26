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Конгрессмен призвал США и союзников вооружать Украину «до зубов»

Конгрессмен Бэкон призвал США и их союзников вооружить Украину до зубов
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, представляющий партию республиканцев, заявил, что мирные переговоры вокруг урегулирования конфликта на Украине проваливаются, поэтому США должны вооружить Украину до зубов». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, мирные переговоры не оказали никакого влияния на Россию, и она якобы «не остановится», пока не поймет, что военная победа в конфликте невозможна.

«США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести против России максимальные санкции и конфисковать российские активы за рубежом на сумму 300 миллиардов долларов», — написал Бэкон.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Ранее СМИ усомнились в эффективности санкций Запада против России из-за «опыта Путина».

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