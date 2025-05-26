Россия и Ливия обсудили экономическое партнерство на встрече в Бенгази

Посол РФ в Ливии Айдар Аганин провел встречу с главой Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии Салехом Обейди в Бенгази. Об этом сообщает российская дипмиссия в Telegram.

Стороны обсудили проблемы ливийского торгового сектора, осложненные многолетним внутриполитическим кризисом. Особое внимание уделили перспективам прямого сотрудничества, включая инициативу создания российско-ливийской совместной торговой палаты.

Кроме того, ключевой темой стал перезапуск приостановленных проектов в различных отраслях экономики Ливии.

10 мая президент РФ Владимир Путин встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

В настоящее время в Ливии нет единой централизованной системы управления. Благодаря посредничеству ООН полномасштабная гражданская война в стране прекратилась, власть разделена между Высшим государственным советом в Триполи и парламентом на юго-востоке страны, избирающим Правительство народного согласия. Халифа Хафтар объявлен военным преступником восточным правительством и является главнокомандующим вооруженной группировкой, интересы которой представляет Высший государственный совет.

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить военных из Сирии в Ливию.