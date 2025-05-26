Американская газета-таблоид New York Post (NYP) ошиблась в названии должности президента Украины Владимира Зеленского, назвав его главой правительства.

В материале о взятии российской армии за выходные дни еще трех расположенных вдоль линии фронта населенных пунктов говорилось, что это произошло после критики «премьер-министром» Зеленским Вашингтона и его союзников за их пассивную позицию после ударов Москвы.

26 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что высказывания Зеленского создают проблемы для Украины.

Накануне Зеленский раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева после удара ВС РФ по территории Украины, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР.