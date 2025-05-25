Финский МИД вызвал российского посла Павла Кузнецова после инцидента у побережья Порвоо два дня назад, сообщает Yle.

Как отмечает агентство, речь идет о возможном нарушении воздушного пространства страны двумя военными самолетами РФ. Финская сторона намерена вручить Кузнецову ноту с требованием разъяснить случившееся.

«Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению территориальной целостности», — отметил глава минобороны страны Антти Хяккянен.

Прошлой осенью министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора посольства республики в Москве. По словам посла Финляндии в РФ Марьи Лийвалы, 1 ноября неизвестные нанесли на забор дипмиссии надпись на шведском языке «Аландские острова (автономия в составе Финляндии с особым демилитаризованным и моноязычным статусом, где живут аландские шведы) — наши», а территорию диппредставительства закидали яйцами. Полицейские задержали пять злоумышленников.

Ранее Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией.