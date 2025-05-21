Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией

Финляндия построила первые 35 километров заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на пограничников.

«Ограждения построены с опорой на опыт, который мы накопили с нашими коллегами из ЕС», — заявил один из пограничников.

В сентябре прошлого года в пограничной охране Финляндии заявили, что высота строящегося забора на границе с Российской Федерацией будет составлять 3,5 метра, что на полметра выше изначально запланированной высоты. Сообщалось о строительстве ограждений на участке Нуйямаа-Вайниккала.

Телерадиовещатель Yle отмечает, что сетка забора будет немного прочнее, ее будет труднее повредить и перелезть через нее, кроме того, на заграждениях планируют установить камеры, оснащенные искусственным интеллектом — они смогут различать людей и животных. Планируется, что забор протяженностью 200 километров будет построен к концу 2026 года.

Ранее Норвегия захотела отгородиться от России забором.