Финляндия выразила России протест из-за порчи забора посольства

Министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора финского посольства в Москве. Об этом пишет ТАСС.

По словам финского посла в РФ Марьи Лийвалы, 1 ноября неизвестные нанесли на забор дипмиссии надпись на шведском языке «Аландские острова — наши», а территорию посольства закидали яйцами. Дипломат сообщила, что полицейские задержали пять злоумышленников.

Она отметила, что по этому поводу МИД Финляндии направил ноту протеста в российский МИД.

В конце октября Финляндия арестовала российские государственные активы на сумму €4 млрд по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Под арест попали Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также семь квартир, связанных с гражданами РФ, находящимися под санкциями ЕС. Кроме того, были арестованы еще пять объектов недвижимости, принадлежащих России, три из которых находятся на Аландских островах.

Позже посольство России направило в МИД Финляндии ноту с решительным протестом против действий финских властей в отношении российской недвижимости в стране.

Ранее президент Финляндии посчитал законным арест российского имущества в стране.