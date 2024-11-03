Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финляндия выразила России протест из-за порчи забора посольства

Финляндия направила МИД РФ ноту протеста из-за порчи забора посольства в Москве

close
Илья Питалев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора финского посольства в Москве. Об этом пишет ТАСС.

По словам финского посла в РФ Марьи Лийвалы, 1 ноября неизвестные нанесли на забор дипмиссии надпись на шведском языке «Аландские острова — наши», а территорию посольства закидали яйцами. Дипломат сообщила, что полицейские задержали пять злоумышленников.

Она отметила, что по этому поводу МИД Финляндии направил ноту протеста в российский МИД.

В конце октября Финляндия арестовала российские государственные активы на сумму €4 млрд по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Под арест попали Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также семь квартир, связанных с гражданами РФ, находящимися под санкциями ЕС. Кроме того, были арестованы еще пять объектов недвижимости, принадлежащих России, три из которых находятся на Аландских островах.

Позже посольство России направило в МИД Финляндии ноту с решительным протестом против действий финских властей в отношении российской недвижимости в стране.

Ранее президент Финляндии посчитал законным арест российского имущества в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами