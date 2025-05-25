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Премьер Катара обвинил Израиль в использовании гуманитарной помощи для давления

Аль Тани: Израиль использует гуманитарную помощь для давления на переговорах
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти Израиля используют доставку гуманитарной помощи в Газу в качестве инструмента для давления на переговорах по урегулированию конфликта в Палестине. Об этом, ссылаясь на слова премьер-министра, главы МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Катар вместе с Египтом, пока шли переговоры о прекращении огня, пытались добиться поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Но еврейское государство все время использовало гуманитарную помощь как инструмент давления.

Аль Тани призвал к созданию механизма принуждения Израиля, который, в том числе, включает и санкции. Он отметил, что отсутствие механизма принуждения позволяет Израилю блокировать палестинский анклав и не дает ООН возможности выполнять свою работу.

25 мая сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 77% территории сектора Газа.

19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

Ранее в США заявили, что Нетаньяху теряет друзей на Западе из-за Газы.

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