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Нетаньяху заявил о планах Израиля взять под контроль всю Газу

Нетаньяху: Израиль будет контролировать всю территорию сектора Газа
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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит палестинскому движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь». Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет международное агентство Reuters.

«Израиль будет контролировать всю Газу и не позволит воинствующей исламистской группировке ХАМАС разграблять гуманитарную помощь», — подчеркнул политик.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

В этот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа.

По данным издания Axios, этот документ предоставляет палестинскому движению гарантии того, что Биньямин Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке и возобновить конфликт, как это произошло в марте этого года.

Кроме того, новое предложение Уиткоффа предусматривает освобождение десяти израильских заложников в обмен на 45-60 дней перемирия, а также освобождение палестинских заключенных.

Как пишет Axios, Нетаньяху одобрил новый вариант сделки, но с множеством оговорок. Представители ХАМАС пока не дали своего ответа.

Ранее в Израиле разрешили ввоз продовольствия в сектор Газа.

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