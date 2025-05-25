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В Испании высказались по поводу эмбарго на поставки оружия Израилю

Власти Испании выступили за эмбарго на поставки оружия Израилю
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Andrea Comas/Reuters

Правительство Испании выступило за введение эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы добиться прекращения боевых действий в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, следует остановить «эту несправедливую, жестокую и бесчеловечную войну Израиля в секторе Газа».

Если война не прекратится, то соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Израилем, основанное на уважении прав человека, должно быть приостановлено, добавил министр.

Дипломат также предложил пересмотреть национальный список индивидуальных санкций, которые есть у каждого государства ЕС.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что финские власти одобрили идею Швеции ввести на уровне Евросоюза рестрикции в отношении министров Израиля.

21 мая газета The Times сообщала, что Великобритания собирается ввести санкции против членов кабинета министров Израиля за нарушение прав палестинцев.

Отмечается, что накануне Лондон уже ввел ограничения в отношении семи израильских физических и юридических лиц.

Ранее на Западе заявили, что Трамп начинает терять терпение по отношению к Нетаньяху.

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