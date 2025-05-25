В Испании высказались по поводу эмбарго на поставки оружия Израилю

Власти Испании выступили за эмбарго на поставки оружия Израилю

Правительство Испании выступило за введение эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы добиться прекращения боевых действий в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, следует остановить «эту несправедливую, жестокую и бесчеловечную войну Израиля в секторе Газа».

Если война не прекратится, то соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Израилем, основанное на уважении прав человека, должно быть приостановлено, добавил министр.

Дипломат также предложил пересмотреть национальный список индивидуальных санкций, которые есть у каждого государства ЕС.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что финские власти одобрили идею Швеции ввести на уровне Евросоюза рестрикции в отношении министров Израиля.

21 мая газета The Times сообщала, что Великобритания собирается ввести санкции против членов кабинета министров Израиля за нарушение прав палестинцев.

Отмечается, что накануне Лондон уже ввел ограничения в отношении семи израильских физических и юридических лиц.

Ранее на Западе заявили, что Трамп начинает терять терпение по отношению к Нетаньяху.