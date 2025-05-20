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На Западе заявили, что Трамп начинает терять терпение к Нетаньяху

The Times: Трамп теряет терпение к премьеру Израиля Нетаньяху
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J. Scott Applewhite/AP

Президент США Дональд Трамп демонстрирует все большее нетерпение в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, израильский лидер, выстроивший карьеру на взаимодействии с американскими президентами от Билла Клинтона до Барака Обамы, теперь сталкивается с непредсказуемостью Трампа, который способен резко менять отношение к союзникам.

«Нынешний хозяин Белого дома не похож на своих предшественников. Его позиции могут измениться стремительно, что ставит под вопрос прежние стратегии», — отмечает газета.

Израильские СМИ, как утверждает The Times, все чаще указывают на признаки кризиса в отношениях двух лидеров. Среди них — переговоры Вашингтона с Ираном и соглашение о перемирии с йеменскими хуситами, которые противоречат интересам Израиля.

17 мая Трамп заявил, что не разочарован действиями Нетаньяху в отношении сектора Газа.

13 мая британская газета Financial Times писала, что Трамп исключил Израиль из переговорного процесса с Ираном и Саудовской Аравией из-за ссоры с Биньямином Нетаньяху, который решил продолжить военную операцию в секторе Газа.

До этого телеканал NBC сообщил, что отношения между Трампом и Нетаньяху стали напряженными за последние две недели. По данным журналистов, причиной стало расхождение мнений политиков по вопросам возобновления боевых действий в секторе Газа и противостоянии Ирану.

Ранее Трамп заявил, что не спрашивал мнения Израиля по Сирии.

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