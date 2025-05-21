Британия готова ввести санкции в отношении чиновников кабмина Израиля

The Times: Британия готовит санкции против глав минобороны и минфина Израиля

Великобритания собирается ввести санкции против членов кабинета министров Израиля за нарушение прав палестинцев. Об этом пишет газета The Times.

Под санкции могут попасть министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, министр обороны Исраэль Кац и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Отмечается, что накануне Британия уже ввела санкции против семи израильских физических и юридических лиц.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

11 мая сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.

Ранее в Бельгии провели крупную акцию протеста против поставок оружия Израилю.