Финляндия поддержала идею о санкциях ЕС против Израиля

МИД Финляндии поддержал идею о санкциях ЕС против Израиля

Финские власти одобрили идею Швеции ввести на уровне Евросоюза рестрикции в отношении министров Израиля, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ее цитирует РИА Новости.

«Финляндия в целом поддерживает озвученную Швецией идею о том, что ЕС мог бы наложить санкции в отношении некоторых министров израильского правительства», — сказала министр.

До этого газета The Times сообщала, что Великобритания собирается ввести санкции против членов кабинета министров Израиля за нарушение прав палестинцев.

Отмечается, что накануне Лондон уже ввел ограничения в отношении семи израильских физических и юридических лиц.

20 мая начальник генштаба израильской армии Эяль Замир заявил, что солдаты еврейского государства расширяют операцию в секторе Газа в рамках самообороны, но готовы «скорректировать свои действия», если будет достигнута договоренность об освобождении заложников.

Ранее на Западе заявили, что Трамп начинает терять терпение по отношению к Нетаньяху.