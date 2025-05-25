На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр внутренней безопасности США встретится с премьером Израиля

Трамп направляет главу МВБ в Израиль после нападения на дипломатов в Вашингтоне
close
Mike Segar/File Photo/Reuters

Американский министр внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм направляется в воскресенье в Израиль после того, как на двух сотрудников посольства еврейского государства напали в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что президент США Дональд Трамп попросил Ноэм отправиться в Израиль.

В рамках поездки она встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и «жертвами терроризма», а также пообщается с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром.

21 мая на двоих сотрудников израильского посольства в США напали у Еврейского музея в Вашингтоне. Они не выжили. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям дипломатов. Резонансный инцидент произошло на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на слабую охрану сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами