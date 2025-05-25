Министр внутренней безопасности США встретится с премьером Израиля

Трамп направляет главу МВБ в Израиль после нападения на дипломатов в Вашингтоне

Американский министр внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм направляется в воскресенье в Израиль после того, как на двух сотрудников посольства еврейского государства напали в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что президент США Дональд Трамп попросил Ноэм отправиться в Израиль.

В рамках поездки она встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и «жертвами терроризма», а также пообщается с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром.

21 мая на двоих сотрудников израильского посольства в США напали у Еврейского музея в Вашингтоне. Они не выжили. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям дипломатов. Резонансный инцидент произошло на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на слабую охрану сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.