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Медведев высказался о буферной зоне между Россией и Украиной

Медведев: буферная зона может занять всю Украину при сохранении помощи Киеву

Буферная зона может занять почти всю территорию Украины, если военная помощь Киеву будет продолжаться. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

К публикации он прикрепил видео, в котором буферной зоной обозначалась почти вся территория Украины. На обнародованных кадрах от общей территории осталась лишь небольшая часть на западе страны.

22 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

В свою очередь, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что глубина буферной зоны у границы с Украиной будет зависеть от конкретного района.

Ранее в Госдуме рассказали, какие территории стоит включить в буферную зону.

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