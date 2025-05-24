Командир «Ахмата» объяснил, от чего будет зависеть глубина буферной зоны

Алаудинов: глубина буферной зоны у границы с Украиной будет зависеть от района

Глубина буферной зоны у границы с Украиной будет зависеть от конкретного района. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Это зона, на которой не будет никого — ни противника, ни наших подразделений. Не будет вестись никаких работ, чего бы то ни было, для того, чтобы противник не мог совершать какие-то действия диверсионного характера», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что, например, при создании буферной зоны в гористой местности она должна проходить так, чтобы просматривалась вся территория. В случае с лесной местностью вопрос реализации инициативы становится по-другому, отметил командир «Ахмата».

22 мая президент России Владимир Путин объявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Глава государства подчеркнул, что российские войска уже решают эту задачу.

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы с Украиной. По его словам, реализация инициативы касается непосредственно хода боевых действий.

Ранее в ГД РФ рассказали, какие территории стоит включить в буферную зону.