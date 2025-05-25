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Британия испугалась втягивания Карла III в противостояние Канады и США

The Sunday Times: Британия опасается втягивания Карла III в борьбу Канады и США
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Christian Mang/Reuters

Британские чиновники стараются не допустить втягивания короля Великобритании Карла III в политическое противостояние между Оттавой и Вашингтоном во время его визита в Канаду. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

«Британские министры пытаются убедить канадское правительство оставить в стороне Карла от любых разногласий вокруг [президента США] Дональда Трампа, и канадцы яростно сопротивляются этому», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что канадцы хотят соблюсти все формальности и одновременно извлечь выгоду из двусмысленности конституционного статуса монарха. В частности, они планируют напомнить Карлу, что он не только король Великобритании, но и Канады. Таким образом, его визит можно расценивать как поддержку Канады Британией в возможном торговом конфликте с США.

27 мая монарх, который формально возглавляет еще и Канаду, откроет сессию канадского парламента нового созыва и произнесет 30-минутную речь. Это произойдет впервые с 1957 года. Ожидается, что его речь напишет правительство нового канадского премьера Марка Карни, она будет изучена на предмет поддержки Канады в споре с США.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о своих притязаниях на Канаду. После победы на выборах он сообщил, что хочет сделать страну 51-м штатом США.

В конце апреля Трамп обратился к жителям Канады, рассказав, какое будущее их ждет после присоединения к США. Он отметил, что способен вдвое сократить налоги в стране и увеличить военную мощь, причем сделает это бесплатно.

При этом если Канада откажется от этого предложения, Трамп пообещал остановить субсидирование страны «сотнями миллиардов долларов в год», заявив, что в этом не будет никакого смысла.

Ранее новый премьер Канады исключил присоединение его страны к США.

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