Путин оценил строительство Курской АЭС-2

Президент России Владимир Путин охарактеризовал строительство Курской АЭС-2 как грандиозную работу. Соответствующие кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Грандиозная работа», — заявил Путин в ходе посещения станции.

21 мая Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько совещаний. Президент пообещал продлить выплаты жителям приграничья, помочь с восстановлением жилья тем категориям, которые по какой-то причине не попали под программы, оказать помощь пострадавшим волонтерам в случае необходимости.

Глава государства встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также в ходе визита Путин поручил быстрее разминировать территории, чтобы жители могли вернуться домой. Подробнее о поездке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о продолжающихся боях в Курской области.