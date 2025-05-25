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В Азербайджане высказались об урегулировании на Украине

Байрамов: Баку выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Правительство Азербайджана выступает за использование политико-дипломатических средств при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Баку, передает ТАСС.

«Азербайджан поддерживает достижение мира между Россией и Украиной путем политического диалога», — сказал министр.

Байрамов добавил, что обмен военнопленными между Россией и Украиной стал «важным шагом вперед». По его словам, Баку выступает за продолжение переговоров и снижение напряженности.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленных по формуле «1000 на 1000».

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». По данным Минобороны РФ, из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Россия также передала 303 пленных Вооруженных сил Украины.

Ранее Захарова обвинила МИД Украины во лжи по поводу переговоров в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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