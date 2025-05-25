Менцер: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине, чтобы спасти свои задницы

Лидеры Евросоюза пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы». Об этом заявил официальный представитель правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Тамаш Менцер в эфире радиостанции Kossuth.

«Они делают это для того, чтобы спасти собственные задницы, поскольку, если наступит мир, им придется отчитаться за плохие решения», — сказал Менцер.

Среди «плохих решений» политик назвал санкции, введенные против России, а также €150 млрд военной помощи, выделенных Украине. Он отметил, что в случае провала лидерам ЕС придется взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку, «чего они явно не хотят».

Менцер также отметил, что Брюссель хочет ввести полный запрет на поставки российских энергоносителей только для того, чтобы поддержать Киев. По его словам, лидеры ЕС хотят отрезать Европу от российского сырья, природного газа и нефти. Он подчеркнул, что это противоречит интересам Европы и в том числе Венгрии.

14 апреля в Венгрии стартовал референдум о вступлении Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, участие в нем приняли уже более миллиона венгров.

Голосование продлится до середины июня. Орбан призвал соотечественников, которые еще не отдали свои голоса, сделать это, напомнив, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «имеет крайне важное значение для всех европейских стран».

Сам Орбан убежден, что вступление Украины в Евросоюз противоречит интересам Венгрии. По его словам, это может негативно сказаться на рынке труда, сельском хозяйстве и общественной безопасности.

Также он заявил, что принятие Украины в ЕС откроет двери к «иссушению» ресурсов регионального содружества.

Ранее Лавров заявил, что страны Европы не хотят мира на Украине.