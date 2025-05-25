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В Госдуме высказались о вопросах юридического роспуска СССР

Депутат Чепа: надо обязательно говорить о вопросах, связанных с роспуском СССР
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Надо обязательно говорить о вопросах, связанных с юридическим роспуском СССР. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Об этом надо было говорить значительно раньше. Перекраивать историю, искать виноватых, пытаться исправлять ошибки, допущенные много лет назад, — неправильно, на мой взгляд. Но говорить об этом надо обязательно. Подчеркивать это надо обязательно», — сказал парламентарий.

Чепа добавил, что поднимать подобные вопросы нужно, чтобы не допустить похожих ошибок. Кроме того, по словам депутата, такие обсуждения поспособствуют исторической правде.

21 мая Кобяков заявил, что Советский Союз юридически продолжает существовать, так как процедура его распада в 1991 году была нарушена. Советник президента отметил, что для легитимного роспуска необходимо было решение Съезда народных депутатов, который создавал СССР в 1922 году.

24 мая глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал слова Кобякова, допустившего формальное существование СССР. Сенатор напомнил о ч. 1 ст. 67 Конституции страны, в которой Россия провозглашена правопреемницей Советского Союза.

Ранее экс-премьер РФ рассказал о нарушениях процедуры роспуска СССР.

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