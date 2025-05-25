Экс-премьер РФ рассказал о нарушениях процедуры роспуска СССР

Процедура роспуска СССР была нарушена. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин, передает РИА Новости.

«С юридической точки зрения, [советник президента России Антон] Кобяков прав», — сказал экс-премьер.

21 мая Кобяков заявил, что Советский Союз юридически продолжает существовать, так как процедура его распада в 1991 году была нарушена. Советник президента отметил, что для легитимного роспуска необходимо было решение Съезда народных депутатов, который создавал СССР в 1922 году.

24 мая глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал слова Кобякова, допустившего формальное существование СССР. Сенатор напомнил о ч. 1 ст. 67 Конституции страны, в которой Россия провозглашена правопреемницей Советского Союза.

Ранее помощник президента РФ назвал конфликт на Украине внутренним делом СССР.