Советник Путина заявил, что СССР «юридически где-то существует»

Советский Союз юридически продолжает существовать, так как процедура его распада в 1991 году была нарушена. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

Он отметил, что для легитимного распуска необходимо было решение Съезда народных депутатов, который создавал СССР в 1922 году. Кобяков также указал на юридическую недостоверность Беловежского соглашения, по которому был распущен СССР, поскольку это решение не входило в компетенцию Верховных Советов республик. Он подчеркнул, что распад СССР требует правовой оценки для понимания текущих событий, включая кризис в Украине.

«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции», — сказал он.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

21 мая глава правительства РФ Сергей Степашин заявил, что российская сторона могла бы получить Крым при распаде СССР, если бы не позиция бывшего президента страны Бориса Ельцина.

Ранее в РФ назвали передачу Крыма при Хрущеве в состав Украины волюнтаризмом.