На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде высказались о возможности «юридического существования» СССР

Клишас: Россия по Конституции является государством-правопреемником СССР
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал слова советника президента РФ Антона Кобякова, допустившего формальное существование СССР.

Сенатор напомнил о ч. 1 ст. 67 Конституции страны, в которой Россия провозглашена правопреемницей Советского Союза.

«Согласитесь, было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все еще существует», — отметил Клишас.

21 мая на Петербургском международном юридическом форуме Кобяков утверждал, что СССР юридически продолжает существовать, так как процедура его распада в 1991 году была нарушена. По мнению помощника президента, для легитимного роспуска необходимо было решение Съезда народных депутатов, создавшего СССР в 1922 году. Кобяков указал и на юридическую недостоверность Беловежского соглашения, по которому был распущен СССР, поскольку это решение не входило в компетенцию Верховных Советов республик. Он подчеркнул, что распад СССР требует правовой оценки для понимания текущих событий, включая кризис в Украине.

Ранее Лавров заявил, что НАТО должны были распустить после распада СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами