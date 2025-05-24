В Совфеде высказались о возможности «юридического существования» СССР

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал слова советника президента РФ Антона Кобякова, допустившего формальное существование СССР.

Сенатор напомнил о ч. 1 ст. 67 Конституции страны, в которой Россия провозглашена правопреемницей Советского Союза.

«Согласитесь, было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все еще существует», — отметил Клишас.

21 мая на Петербургском международном юридическом форуме Кобяков утверждал, что СССР юридически продолжает существовать, так как процедура его распада в 1991 году была нарушена. По мнению помощника президента, для легитимного роспуска необходимо было решение Съезда народных депутатов, создавшего СССР в 1922 году. Кобяков указал и на юридическую недостоверность Беловежского соглашения, по которому был распущен СССР, поскольку это решение не входило в компетенцию Верховных Советов республик. Он подчеркнул, что распад СССР требует правовой оценки для понимания текущих событий, включая кризис в Украине.

Ранее Лавров заявил, что НАТО должны были распустить после распада СССР.