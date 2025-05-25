Лавров: в битве со злом побеждает отечественное, а не западное добро

В битве добра со злом побеждает отечественное, а не западное добро. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«У нас такого добра навалом, как на Западе. У нас свое добро есть. И именно оно побеждает», — отметил глава российского МИД.

Лавров заявил, что на мировой арене на данный момент идет «борьба добра со злом» после вручения ему ордена Андрея Первозванного в Кремле.

До этого глава МИД РФ сообщил, что Евросоюз открыто хочет возобновить идеологию нацизма. По его мнению, за попытки возрождения нацизма в Европе ответственны «руководители брюссельской бюрократии». Лавров назвал происходящее очень тревожным знаком и заявил, что Россия не будет с этим мириться и приложит все силы, чтобы «идеология нацизма не подняла голову».

Кроме того, Лавров назвал «чистым нацизмом» то, чем занимаются власти Киева по отношению всего русского на Украине. Министр в том числе привел в пример истребление русского языка и русской культуры на Украине, а также денацификацию.

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.