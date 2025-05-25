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Президент Азербайджана принял главу МИД Украины

Президент Азербайджана Алиев провел встречу с главой МИД Украины Сибигой
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Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась 25 мая. Каких-либо подробностей о мероприятии канцелярия президента Азербайджана не привела, опубликовав несколько фотографий со встречи.

До этого сообщалось, что Ильхам Алиев не приехал в Россию на День Победы из-за «внутренней повестки» своей республики. При этом расчет азербайджанской армии принял участие в параде на Красной площади.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в РФ заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном.

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