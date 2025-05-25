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Бывший сотрудник ЦРУ заявил о провале плана Запада в отношении РФ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: западные страны не смогли взять РФ под контроль
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Успехи российских войск на фронте и итоги телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что западным странам не удалось подчинить себе Москву. Об этом в эфире YouTube-канала India and Global Left заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Мы думаем, что можем контролировать РФ и диктовать ей условия, заставить ее подчиниться. <...> Это очередная больная фантазия Запада», — отметил эксперт.

По его словам, западные государства постоянно пытаются саботировать переговорный процесс по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Но в реальности они не способны противостоять РФ.

Джонсон добавил, что вводимые странами Европы санкции и ограничения навредят им самим. В свою очередь, РФ только выиграет от них, резюмировал экс-аналитик ЦРУ.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился больше двух часов. Российский лидер назвал беседу содержательной и полезной, заявив о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного соглашения.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, Трамп после разговора с Путиным отказался от идеи ввести новые санкции против Москвы.

Ранее журналисты усомнились в эффективности антироссийских санкций Запада из-за «опыта Путина».

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