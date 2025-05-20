Трамп после разговора с Путиным заявил, что не будет вводить санкции против России

Axios: Трамп заявил Украине и Европе, что не намерен вводить санкции против РФ

Соединенные Штаты не намерены вводить санкции против России. Об этом европейским лидерам и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, подчеркнул, что США не будут участвовать в этих переговорах, и отказался от идеи введения санкций в отношении Путина в настоящее время», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники Axios, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными».

Зеленский и пять других европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Трампом сразу после его телефонного разговора с Путиным, напоминает портал.

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России.